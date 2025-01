Universalmovies.it - Skeleton Crew | Recensione della serie Star Wars

Ideata da Jon Watts e Christopher Ford per Lucasfilm, “” è l’ultimatelevisiva appartenente all’universo di Guerre Stellari. Le otto puntate che costituiscono la prima stagione, distribuite tramite la piattaforma Disney+ a partire da inizio dicembre 2024 sino ad arrivare alla metà di gennaio 2025, hanno per protagonista un gruppo di ragazzini che – durante una giornata come le altre trascorsa sul loro pianeta natale – scoprono una astronave dimenticata. Da lì i giovani – uno dei quali abbraccia il sogno di diventare cavaliere Jedi – si troveranno catapultati in unaincredibile di avventure.“” ha un pregio: la capacità di utilizzare stilemi e topos caratteristici di un certo cinema del passato e di metterli al serviziocosmogonia iniziata da George Lucas col primo film del 1977.