Oasport.it - Processo Sinner al TAS: assolta una giocatrice di curling canadese per un caso molto simile

Leggi su Oasport.it

16-17 aprile, queste le date dell’udienza del TAS per il ricorso della WADA contro l’assoluzione di Janniknella vicenda “Clostebol”. I legali dipunteranno all’applicazione dell’articolo 10.5 del regolamento antidoping, ovvero “nessuna colpa e negligenza”, come era emerso neldi primo grado, mentre WADA spingerà per l’adozione del 10.6.2, con squalifica da 1 a 2 anni.E’ emerso una quello del tennista tricolore, con esito favorevole al TAS. Si parla dellaBriane Harris,di. Per lei una sospensione di quattro anni dopo essere risultata positiva al Ligandrol, un integratore che stimola il testosterone, per via di una “contaminazione”a quella di Jannik, avvenuta tramite altre persone. Nella situazione del pustererse era stato il fisioterapista Naldi, mentre per Harris i rapporti sessuali col marito.