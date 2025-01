Lapresse.it - Presidio in piazza Duomo a Milano per celebrare la tregua a Gaza

, in, perla. “466 giorni di genocidio ininterrotto a, 466 giorni di sterminio che hanno devastato scuole, campi profughi, ospedali. Abbiamo visto medici uccisi, bambini privati della loro vita in modo atroce. Ritrovarci qui, uniti in questa, e cantare insieme, è un sollievo per noi palestinesi”. Sono le parole di Falastin Dawoud, attivista dell’Api (Associazione dei giovani palestinesi in italia), pronunciate a margine delorganizzato in.“Per 66 settimane abbiamo fatto sentire la nostra voce. La fine di queste manifestazioni rappresenterà una celebrazione della vittoria. Prima o poi, la Palestina trionferà, dal fiume al mare. L’inizio è qui e la fine sarà Gerusalemme”, ha aggiunto Dawoud. Alla domanda sulla possibilità che lapossa durare, l’attivista ha dichiarato: “Speriamo che questa pace possa durare per sempre”.