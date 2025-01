Tvplay.it - Piazza pulita Milan, Ibrahimovic ne manda via quattro in attacco

Sono giornate intense in casaper il mercato di gennaio. Il reparto d’, in particolare, potrebbe essere stravoltoSono passate due settimane dall’inizio della sessione invernale di calciomercato e ilnon ha ancorato nessun colpo in entrata.neviain– Tvplay.it (Foto LaPresse)La. trattativa per Rashford è in stallo. Era attesa nelle scorse ore la risposta dell’attaccante del Manchester United alla proposta del. Risposta che non è arrivata, verosimilmente per l’inserimento di un altro top club, il Barcellona, che sta tentando il giocatore per il quale lo United ha dato il via libera alla cessione in prestito secco fino a fine stagione.Da Rashford dipende il destino di Kyle Walker. Il, da regolamento, potrà tesserare a gennaio solo uno dei due calciatori inglesi.