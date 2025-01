Nerdpool.it - One Piece: ecco chi interpreterà il grande Monkey D. Dragon!

All’inizio di questa settimana, la serie live-action firmata Netflix di Oneha confermato che sono stati scelti nuovi attori per la seconda stagione in arrivo. Le figure malvagie note come Miss Goldenweek, Chess e Kuromarimo sono state affidate agli attori Sophia Anne Caruso, Mark Penwill e Anton David Jeftha, che si sono uniti alla serie Netflix. Cercando di alzare la posta in gioco, un nuovo rapporto ha confermato che una figura importante nella storia di Onearriverà nella seconda stagione, poiché l’attore cheil padre di Luffy,D., è stato scelto.tuttavia non è stato l’unico personaggio confermato per la seconda stagione, poiché la produzione dell’adattamento anime di successo live-action continua.Igaram sarà interpretato da Yonda Thomas.