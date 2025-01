Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6, 6-4, 6-1, 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 continua a sbagliare tanto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO)4-2 Ace al centro, il terzo nel game.40-15a segno con una volée di rovescio.40-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano.30-0 Altro ace al centro. La praticaad allungarsi per.15-0 Ace al centro dell’o.4-1 Larga la risposta di diritto di.40-0 In rete il rovescio incrociato dell’o.30-0 Ace al centro del n.1.15-0 Servizio e diritto incrociato di. Siamo a 2 ore e mezza di partita.3-1 Lunga la risposta di diritto di un falloso.A-40 Altra seconda di servizio e altra risposta in rete di, stavolta con il rovescio.40-40 Altro errore di, lungo il diritto in avanzamento. Davvero non sembra il giocatore imbattibile, o quasi, che abbiamo ammirato nel 2024.