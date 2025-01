Oasport.it - LIVE Musetti-Shapovalov 7-6, 7-6, 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro prende il largo nel 3° set, canadese al lumicino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE Non prima delle 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° dalle 9.00, dopo SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI BRONZETTI-CRISTIAN (3° MATCH DALL’1.00)40-40il dritto anomalo di. Non uccide la partita.40-30 Attacco vincente di dritto del.40-15 Si accartoccia sullo slice delil dritto di.30-15 Altra gran prima di!15-15 Servizio vincente perentorio!0-15 E allora, attenzione. Ci prova il, spara un dritto in corsa vincente all’incrocio.4-1 A zero.40-0 Prima vincente.30-0 Smash a rimbalzo a segno.15-0 Recupero lungo di dritto del