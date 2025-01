Oasport.it - LIVE Bronzetti-Cristian 5-7 1-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: la rumena prova a prendere il largo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI MUSETTI-SHAPOVALOV (2° MATCH DALL’1.00)15-30 Colpisce male il dritto: può esserci una chance ora per.15-15 Affossa la risposta.0-15 Prende in mano lo scambioe spinge con il rovescio.3-1. Dopo cinque giochi di fila, riesce a muovere il punteggio.40-30 Arriva un punto diretto con il servizio.30-30 Costantemente in affanno: brutto errore con il dritto, ma già è stata costretta a rincorrere dalla risposta.30-15 Fantastica la difesa con il dritto in back di