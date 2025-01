Isaechia.it - Katia Pedrotti rompe il silenzio dopo il ricovero del figlio Tancredi in ospedale: “Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà diversa”

alcuni giorni di, l’ex protagonista del Grande Fratelloè tornata sui social, per raccontare ciò che è accaduto in queste settimane, durante le quali ilha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute.A inizio gennaio, infatti,e il marito Ascanio Pacelli avevano comunicato ai loro followers ildelundicenne all’di Carpi, in Emilia Romagna, senza però fare riferimento alla patologia che ha colpito il bambino. A distanza di qualche giorno i due ex gieffini erano tornati sui social, ringraziando il personale sanitario e rassicurando sulle condizioni di salute del:Tank ora sta meglio, cerchiamo di apportare comunque le giuste attenzioni che servono in questo momento. Siamo tornati a Roma, oggi pomeriggio dovremmo andare al Bambino Gesù e cercare di capire cosa sia successo esattamente e trovare un percorso.