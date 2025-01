Jeff Bezos lancia con successo New Glenn | il razzo di Blue Origin che sfida SpaceX – Il video

Leggi su Open.online

Nel suo primo volo di prova, ilNewdi– la compagnia di esplorazione spaziale fondata dal Ceo di Amazon– ha superato l’obiettivo principale: il secondo stadio è riuscito a raggiungere regolarmente l’orbita terrestre dopo una corretta separazione delle due parti del. Tuttavia, il primo stadio non è riuscito ad atterrare sulla piattaforma galleggiante Jacklyn posizionata nell’Oceano Atlantico e dedicata alla madre del fondatore. Arrivando in orbita, il secondo stadio delha portato con sé la piattaformaRing. Un modulo progettato per trasportare satelliti fino a un peso di tre tonnellate di satelliti per poi rilasciarli su orbite diverse. Nonostante il mancato atterraggio del primo stadio, l’azienda considera il volo un grande passo per il perfezionamento dele per i futuri lanci.