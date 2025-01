Tpi.it - Il regista statunitense David Lynch è morto a 78 anni

Iloggi, giovedì 16 gennaio 2025, all’età di 78. Il decesso dello sceneggiatore, attore, musicista e produttore cinematografico è stato confermato dalla famiglia sulla sua pagina Facebook ufficiale.«È con profondo rammarico che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista. Gradiremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, “Tieni d’occhio la ciambella e non il buco”», ha fatto sapere la famiglia di. «È una giornata stupenda, con un sole splendente e un cielo azzurro per tutto il tragitto«.La sua carriera cinematografica, lunga quasi 50, è puntellata da una serie di film e programmi tv iconici, come “Blue Velvet” e “Twin Peaks”, che spesso presentavano situazioni surreali, linee temporali frammentate ed elementi soprannaturali.