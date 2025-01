Lanazione.it - Il Rally Terra Valle del Tevere ha aperto le iscrizioni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Ildelè entrato nella sua fase più vivace: da oggi, giovedì 16 gennaio, sono aperte leal confronto moderno ed alStoricodel, quest’ultimo valido come appuntamento inaugurale del Campionato ItalianoStorico. Il termine ultimo per poter aderire al doppio confronto, giunto alla quarta edizione dopo un anno di stop, è stato fissato a venerdì 7 febbraio. Una nuova sfida per Scuderia Etruria SCRL, alla sua prima organizzazione dell’evento che – oltre alle prove speciali sviluppate in provincia di Arezzo – coinvolgerà, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio, Sansepolcro, Anghiari e Civitella in Val di Chiana. IL PROGRAMMA DI GARA Sessanta chilometri di qualità Saranno poco meno di sessanta chilometri, precisamente 59,340, a caratterizzare il primo appuntamento rallistico della Toscana.