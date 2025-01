Quifinanza.it - Il modello 730 si aggiorna, tutte le novità dopo la riforma dell’Irpef

L’Agenzia delle entrate ha presentato il nuovo730 per il 2025, in attesa ancora dell’approvazione finale. La principaleè una semplificazione per i lavoratori dipendenti che hanno anche altri redditi con tassazione separata. Ci sono però anche importanti cambiamenti in base al taglio delle detrazioni e alle nuove aliquote Irpef.L’allargamento del 730A partire dal 2025 ildella dichiarazione dei redditi 730 potrà essere utilizzato da più persone. L’Agenzia delle entrate ha infatti presentato il nuovo piano, che include anche due nuovi quadri, le sezioni che compongono il documento, denominati M e T. Questi moduli permetteranno anche a chi ha redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva di utilizzare il 730 invece delRedditi, a patto che siano lavoratori dipendenti e non partite Iva.