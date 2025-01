Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, anticipazioni 16 gennaio: faccia a faccia tra Lorenzo e il “guru della moda”

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 16a partire dalle 21:30 su Canale 5., il televoto del 16: chi sarà il preferitoAl suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, in qualità di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Dopo la loro eliminazione, Jessica ed Helena hanno ancora qualcosa da dire ad alcuni ex compagni di gioco. Questa serariceverà la visita del giovane “” per un confronto. Mentre Tommaso sarà il protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare la mamma Ginevra.Infine, chi sarà il preferito del pubblico tra Amanda, Bernardo,e Maxime? Ilritorna questa sera, in onda su Canale 5.