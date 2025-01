Puntomagazine.it - Giunta Benevento, via libera al Piano preliminare del nuovo Puc

, 16 gennaio 2025 – Nella seduta odierna dellaComunale è stato approvato ildelPUC. A darne notizia è stata la delegata all’Urbanistica, Molly Chiusolo che ha ringraziato il sindaco Clemente Mastella, i colleghi assessori ed i consiglieri comunali per il sostegno garantito durante tutto l’articolato cammino che vede l’Amministrazione impegnata a rinnovare gli strumenti urbanistici della Città, unitamente al pianificatore, architetto Pio Castiello, al dirigente di settore, Antonella Moretti, ed a tutti i tecnici, per il prezioso lavoro finalizzato all’elaborazione del documento approvato”.“Si tratta – hanno dichiarato il Sindaco e l’assessore – di un passaggio fondamentale perché ilfornisce una fotografia particolarmente dettagliata del territorio comunale rappresentando l’avvio per la nuova progettazione urbana della Città.