EA Sports FC 25, è in arrivo il Gameplay Refresh Update con tante novità importanti

Electronic Arts ha annunciato il rilascio imminente delper EAFC 25, un aggiornamento gratuito che punta a rivoluzionare l’esperienza di gioco come mai prima d’ora. Disponibile a partire da giovedì 16 gennaio 2025 su tutte le piattaforme, la patch è stata sviluppata tenendo conto dei suggerimenti della community e promette di migliorare significativamente i principali sistemi di gioco.Descritto dagli sviluppatori come “la revisione più impormai vista nella serie”, questointroduce oltre cinquanta modifiche che interesseranno passaggi, tiri, portieri e difesa, rendendo ilpiù fluido ed equilibrato.Tra leprincipali spicca una modifica dei rapporti di velocità tra attaccanti e difensori, che ora permette ai giocatori in possesso palla di avere più chance di superare gli avversari durante le manovre offensive.