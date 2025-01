.com - È morto David Lynch, leggendario genio del cinema da Twink Peaks a The Elephant Man a Dune

, ile rivoluzionario regista di, TheMan,, Velluto blu e Mullholland Drive, e Oscar onorario, avrebbe compiuto 79 anni fra 4 giorni. Ilregista di Twinsi è spento in casa della figlia quattro giorni prima del suo 79° compleanno. Solo pochi giorni fa era stato evacuato dalla sua abitazione di Los Angeles per colpa dei massicci incendi che hanno colpito la città californiana.Ad annunciarlo la famiglia: «È con profondo rammarico che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista,. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. Ora c’è un grande vuoto nel mondo, ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, “Guarda la ciambella e non il buco. È una giornata splendida, con il sole dorato e il cielo azzurro fino all’orizzonte»lo scorso anno ha rivelato che gli era stato diagnosticato un enfisema, raccontando che il fumo era stato parte integrante della sua vita, con la prima sigaretta consumata già all’età di 8 anni, e a novembre aveva detto di non riuscire più a camminare senza essere attaccato all’ossigeno.