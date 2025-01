Ilgiorno.it - Davide Mengacci, il conduttore fotografo insieme a Berengo Gardin: “Lo scherzo di Gerry Scotti? Ancora mi vergogno”

Che “strana” coppia, Gianni. Sì, proprio lui, l’autore di trasmissioni cult negli anni Novanta, da “Candid camera show“ al primo reality italiano “Scene da un matrimonio“, sino a “Fornelli d’Italia“. Una reunion, in nome dell’isola di Linosa, una delle più sperdute del Mediterraneo (stasera alle 18 all’Acquario civico di Milano, “Gianni. Linosa 1991”, ingresso libero), una cavalcata nella memoria e a fare da sfondo le splendide immagini di Insulae aqua, die Filippo Romano, mostra a cura di Alessandra Klimciuk. “Ma quale strana coppia!” esordisce, 76 anni, un piglio nella voce che non ha perso lo smalto degli anni migliori, quando era l’indiscusso protagonista di trasmissioni nazional popolari: “Siamo amici da 50 anni e sono molto più simile a lui di quanto non possa sembrare”.