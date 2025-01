Anteprima24.it - Comitato ‘Giù le mani dai pini’: “Alberi abbattuti dall’ignoranza e dall’arroganza”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del“Giù ledai pini”.Sono tutti d’accordo ormai per lo sterminio delle piante secolari che non hanno mai fatto del male a nessuno, tutto è pronto!Gli amatissimi pini ormai fanno la fine delle minoranze,e distruttidi chi non ha mai avuto nessuna sensibilità né un briciolo di cultura per far fronte alle problematiche inerenti un patrimonio così importante.I nostri politici si beano di aver trovato il modo per essere ricordati nel tempo, si, ma come gli assassini deglisecolari tra i più belli d’Italia. E quindi della loro “memoria”, orrenda memoria, non ce ne libereremo più.Il nostro animo è a pezzi, viene quasi voglia di vendere tutto, trasferirsi e non mettere mai più piede in questa seppur splendida città, che tra poche ore diventerà uno stradone albanese arroventato dal sole e dal catrame, una sorta di baraccopoli africana arsa dalla bruttezza e dalla cattiveria, senza nessuna attrattiva, e anzi repulsiva a tutti i livelli.