Casale | Castro come Lautaro Martinez? Qualcosina in più

ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Inter e Bologna finita 2-2, nel recupero della diciannovesima giornata di campionato.IN CONFERENZA STAMPA AL TERMINE DI INTER-BOLOGNACONFERENZA– La conferenza stampa di Nicolòal termine di Inter-Bologna, che ha parlato dopo Vincenzo Italiano.uscite da Milano?Prestazione di grande livello, abbiamo avuto un giorno per prepararla e ci siamo detti di stare attenti a quando avremmo perso il possesso palla.Analogie?Gli mancaper arrivare al livello di, ma ha anni per migliorare: fisicamente credo abbiain più, gli manca un po’ di qualità nella gestione di palla. Ma è giovanevaluti la tua esperienza finora a Bologna?Io non sono presuntuoso, non dico che arrivo dalla Lazio e vado a Bologna per giocarle tutte.