WGA Awards 2025 | Le nomination per le Migliori Sceneggiature

La Writers Guild of America poco fa ha annunciato lerelative agli annuali premi noti come WGA.Soliti offrire un ottimo punto di riferimento all’Academy in merito alle due categorie relative alle, i WGAquest’anno hanno visto tra i candidati film quali Anora, Challengers, A Complete Unknown, Nickel Boys e Wicked. Tra i film NON candidabili quest’anno – spesso queste regole di ammissibilità hanno scatenato polemiche – hanno perso l’occasione di incassare unaai WGA Conclave, Emilia Pérez, Inside Out 2, The Room Next Door, Sing Sing e The Wild Robot (questi per quanto riguarda la CategoriaAdattate), ed ancora The Brutalist, A Different Man, il vincitore dei GothamHis Three Daughters, September 5 e The Substance (Categoria Originali).