Uomini e Campioni vi presentiamo oggi Daniel Passarella

Leader nel senso più vero, ecco l’unico termine che da solo può sintetizzare la straordinaria figura di.Ma anche di più: “caudillo”, un dittatore alla sudamericana, per intenderci. Basti pensare che i neo convocati della Nazionale argentina, al tempo in cui vi giocava da superbo libero, ricevevano da lui e da quell’altro simpaticone del centrocampista Gallego questo originale benvenuto: “Ehi, ragazzo, guarda che qui non c’è la democrazia: qui comandiamo noi due”.Giocava a calcio, il piccolo, con una grinta inimmaginabile per la sua età. Segno del destino, evidentemente. Nativo di Chacabuco, sperduta cittadina della Pampa distante duecento chilometri da Buenos Aires, fin dalle prime partite nei polverosi campi di periferia metteva in luce il suo incredibile temperamento.