Calciomercato.it - Thiago Motta: “Non dobbiamo essere contenti”. Poi l’annuncio su Vlahovic

Il tecnico della Juventus dopo il pari con l’Atalanta: “Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni”. La risposta su Kolo Muani“Non siamodel risultato, ma sono riconoscente a questi ragazzi per la prestazione”. Cosìdopo il pareggio con l’Atalanta, il tredicesimo in Serie A anche se questo è diverso da tutti gli altri per la prestazione fornita da Kalulu e compagni. “Hanno fatto, tutti insieme, una grandissima partita – ha aggiunto a ‘Sky Sport’ il tecnico bianconero esaltando la squadra – Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni, i ragazzi stanno dando il massimo in ogni partita in questo momento”.Da Yildiz e Kalulu, le parole didopo Atalanta-Juve (LaPresse) – Calciomercato.itProprio Kalulu è stato il migliore in campo, e non solo per il gol segnato: “Non è un caso che oggi abbia fatto un grande gol, è stata un’azione collettiva – ha sottolineato il tecnico italo-brasiliano – Di sicuro nondel pareggio, perché vogliamo sempre vincere”.