Stadio Collana l’Arus annuncia | Erba sintetica tribune da 4 000 posti stanze per bridge e scacchi

Tempo di lettura: 3 minutiUn campo di calcio incoperte, una capienza di 4.000. Ma per lo, sonote anche discipline inedite:e scherma, riconosciute dal Coni. Il Comitato olimpico, tra l’altro, già gestisce l’impianto napoletano del Vomero. Una svolta sancita da un protocollo firmato con la Regione Campania, proprietaria della struttura. A svelare i piani futuri, è Flavio De Martino, direttore generale del. In un’audizione al consiglio della Municipalità 5, l’otto gennaio scorso ha risposto alle domande dei consiglieri. In quella sede, ha anche siglato un accordo con la Municipalità. Oggetto: l’utilizzo delper finalità di promozione sportiva. Un’intesa però indigesta al Comune di Napoli, che non avrebbe gradito l’iniziativa del parlamentino municipale.