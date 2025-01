.com - Samsung Galaxy S25: svelati dalle immagini promozionali

ha recentemente presentato ledei suoi ultimi smartphone:S25, S25+ e S25 Ultra.Queste anticipazioni offrono uno sguardo dettagliato sulle innovazioni estetiche e tecniche dei dispositivi, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 22 gennaio 2025.S25: nuovo sistema di raffreddamento per gestire lo Snapdragon 8 EliteS25: design e caratteristiche dei modelliS25 e S25+: Entrambi i modelli mantengono un design familiare, con cornici sottili e schermi piatti. Una novità significativa è la coordinazione cromatica degli anelli delle fotocamere con il pannello posteriore, conferendo un aspetto più armonioso ed elegante. Questi dispositivi saranno disponibili in colori come Coral Red, Mint e Navy Blue, con opzioni di archiviazione da 256 GB e 512 GB.