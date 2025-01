Calciomercato.it - Roma-Genoa, Ranieri blinda Soulé. E su Pellegrini: “Se arrivano offerte può partire”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico giallorosso ha preso la parola prima della sfida di venerdì all’Olimpico e ha toccato vari argomenti, tra cui inevitabilmente il mercatoLatorna in campo dopo il pareggio a Bologna agguantato all’ultimo secondo. Tra due giorni all’Olimpico arriva ildi Patrick Vieira, tra le squadre più solide del campionato in questo momento.Claudio– Screenshot YutubeIn pieno mercato, Claudioha preso la parola in conferenza stampa toccando diversi argomenti tra cui ovviamente il match con i rossoblù ma anche eventuali acquisti e uscite.Dal punto di vista tattico, è possibile un centrocampista in più come PisillI? “Con un centrocampo a tre così siamo più pragmatici, ma le preventive che chiedo io sono dei difensori che non devono far rile punte. Ilè compatto, Vieira gli ha dato una praticità, chiudono gli spazi e ripartono velocemente”.