Risultato a sorpresa a San Siro | l’Inter pareggia 2-2 col Bologna

Da pochi minuti è terminata la gara tradi Simone Inzaghi ed ildi Vincenzo Italiano con ildi 2-2.La partita inizia con un tiro di Thuram terminato fuori. Tuttavia, la prima vera occasione è delche, dopo la deviazione di Sommer sul tiro di Moro, colpisce il palo. Al 15?, a, ilpassa in vantaggio con il tocco di Castro sulla seconda conclusione dalla distanza dell’ottimo Moro.a San2-2 col(LaPresse) tvplay.it, però, non si perde d’anzi. Anzi, appena quattro minuti dopo, riesce are con il tap-in di Dumfries sulla parata di Skorupski sul tiro del sempre presente Marcus Thuram. Dopo la rete del pareggio, di fatto, la ‘Beneamata’ ha diverse opportunità di andare avanti, ma ilresta di 1-1.