Rissa al funerale di Maati Moubakir | Figlio di p****a sei venuto con un coltello!

Nella mattinata di oggi, 15 gennaio, si sono svolti i funerali di, 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dopo una lite in discoteca degenerata in uno scontro mortale. Purtroppo si sono registrati disordini anche aldel 17enne, dove due giovani si sarebbero prima insultati per poi passare alle mani fuori alla chiesa subito dopo la partenza del corteo funebre. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per separare i due giovani e per allontanare un terzo ragazzo che, a quanto pare, stava cercando un amico di.LaaldiSecondo la ricostruzione la lite sarebbe durata una trentina di secondi, durante i quali uno dei due contendenti avrebbe tirato fuori unper minacciare il rivale. Il gesto ha generato un clima di forte tensione tra gli amici di, ucciso proprio a coltellate.