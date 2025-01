Digital-news.it - Rai e Sky, Guinness Sei Nazioni 2025 degli Azzurri in Simulcast con NOW e Canali Rai

Leggi su Digital-news.it

Accordo con Sky Italia per le garedell’edizione, che saranno live incon Sky e NOW.Seimaschile,Seifemminile e SeiUnder 20 maschile, più le Autumn Nations Series: il grande rugby torna sugli schermi Rai.È stato raggiunto infatti l’accordo tra il Servizio Pubblico e Sky Italia, che detiene i diritti integrali della manifestazione, per la trasmissione suiRai, incon Sky e NOW, di tutti i matchnelSei, delle Azzurre nelSeifemminile e della rappresentativa maschile italiana nell’Under 20, più le Autumn Series, nelle quali il XV di Gonzalo Quesada affronterà in autunno Australia, Sudafrica e Samoa.Gliesordiranno nelSeisabato 1° febbraio, in Scozia, prima del doppio confronto casalingo con Galles e Francia.