Secoloditalia.it - Putin-Trump, “Gli Emirati arabi sono i più adatti a ospitare il vertice”: le parole di un esperto russo

Leggi su Secoloditalia.it

Gliuniti potrebberoil prossimo incontro tra Vladimire Donald. Questa è la previsione di Oleg Karpovich, vicerettore per gli affari scientifici presso l’Accademia diplomatica del ministero degli Esteri, che ha poi escluso la Svizzera come plausibile terreno d’incontro tra i due presidenti. Glirappresentano un’opzione più semplice da selezionare, poiché la Svizzera – secondo le sue attestazioni – non sarebbe più lo stato neutrale che era un tempo. Inoltre, l’ritiene cheabbia compreso come le politiche adottate dal Presidente americano uscente, Joe Biden, non abbiano portato nient’altro che una profonda crisi nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Karpovich ha poi ricordato l’impegno preso da The Donald per “risolvere la crisi Ucraina” e che adesso è il suo momento di “mantenere le promesse fatte”.