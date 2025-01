Tg24.sky.it - Potenza, incidente sul lavoro: morto un operaio edile di 44 anni. "Più sicurezza"

Leggi su Tg24.sky.it

A Muro Lucano, in provincia di, un uomo di 44del posto ha perso la vita in unsul. Era in un cantiere, impegnato nella ristrutturazione di un immobile privato. L'uomo, titolare di un'impresa, stava lavorando vicino alla betoniera e, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato nella tramoggia. La dinamica è ancora in fase di accertamento e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.