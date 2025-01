Ilgiorno.it - Parabiago, Istituto tecnico Maggiolini al freddo: gli studenti non entrano in classe

(Milano), 15 gennaio 2025 – Tropponei corridoi ed in aula e glinonin. Accade questa mattina all'di. Alcunisono entrati col termometro in mano per misurare la temperatura interna in questi giorni di gelo: la temperatura che è rimasta a 14 gradi, scatenando la reazioni di diversiche non sono entrati nel plesso scolastico. Il tutto arriva dopo che, a seguito delle segnalazioni ricevute negli ultimi giorni riguardo a diversi problemi strutturali nei plessi scolastici dell'alto milanese, la cui gestione è di esclusiva competenza di Città Metropolitana, sono intervenuti Raffaele Cucchi, consigliere metropolitano della Lega e Sindaco di, e Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia.