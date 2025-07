LIVE Sinner-Martinez Wimbledon 2025 in DIRETTA | dalle 14.30 la sfida che vale gli ottavi

Prepariamoci a vivere un emozionante duello a Wimbledon 2025: Sinner contro Martinez, una sfida che potrebbe decidere gli ottavi di finale. Con il secondo confronto diretto tra i due e il match ormai alle porte, l’atmosfera si fa infuocata. Resta con noi per seguire la diretta in tempo reale e scoprire chi avanzerà nel torneo più prestigioso del tennis mondiale. La partita sta per cominciare—non perderla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:17 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due. Nel 2022 infatti l’azzurro si impose in due set al secondo turno del Masters 1000 di Roma. 14:12 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due giocatori. 13.18 La pioggia è protagonista a Londra, ma per il match tra Sinner e Martinez non ci saranno problemi, in quanto il campo centrale è dotato di tetto retrattile e quindi, con la perturbazione, si giocherà in condizioni indoor. Pertanto la sfida inizierà non prima delle 14.30. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez, Wimbledon 2025 in DIRETTA: dalle 14.30 la sfida che vale gli ottavi

