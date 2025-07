La condanna di don Rugolo dal vescovo di Piazza Armerina sostegno alle vittime di abusi Ma la vittima non ci sta

La recente condanna del sacerdote Giuseppe Rugolo da parte della Corte d’appello di Caltanissetta ha acceso un forte dibattito nella comunità di Piazza Armerina. Mentre il vescovo Rosario Gisana esprime sostegno alle vittime e alla comunità, alcune voci, tra cui quella della stessa vittima, contestano questa posizione. La vicenda mette in luce il delicato equilibrio tra giustizia, fede e bisogno di verità. La questione è ancora aperta, e si attende una riflessione più profonda su come affrontare questi dolorosi episodi.

Il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, dopo che anche la Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato il sacerdote Giuseppe Rugolo per abuso sessuale su minore, in una nota, insieme alla chiesa locale «rinnova vicinanza, sostegno e solidarietà alle vittime e all’intera comunità, provate da una vicenda che ha provocato e continua a provocare divisione e dolore». Rugolo, condannato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La condanna di don Rugolo, dal vescovo di Piazza Armerina, sostegno alle vittime di abusi. Ma la vittima non ci sta

