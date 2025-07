Scomparsi le storie | da Ylenia Carrisi alle gemelline Schepp i misteri che hanno fatto il giro del mondo

Le storie di scomparsa di figure come Ylenia Carrisi e le gemelline Schepp hanno alimentato il mistero e l’attenzione mediatica a livello mondiale. Tra drammi, dubbi e interrogativi irrisolti, il fenomeno delle sparizioni, spesso drammatizzato da allontanamenti volontari o sequestri, continua a sconvolgere. È un universo complesso dove ogni vicenda racchiude un dolore profondo, e molti di questi casi rimangono irrisolti, lasciando un segno indelebile nelle nostre coscienze.

Roma, 5 luglio 2025 – Scomparsi. Anzi: allontanamenti volontari o sequestri di persona. Così spesso vengono registrate le denunce delle famiglie quando ancora è tutto da capire per chi è maggiorenne e di colpo svanisce nel nulla. Qualche volta gli epiloghi sono tragici. E’ stato così per Liliana Resinovich, sparita il 14 dicembre 2021 dalla sua casa nel quartiere San Giovanni a Trieste e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex manicomio. Oggi c’è un’indagine per omicidio, indagato il marito Sebastiano Visintin. Scomparsi, cosa fare. Sono poco meno di 25.000 le denunce presentate nel 2024 secondo l’ultimo report del Commissario di governo agli scomparsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net