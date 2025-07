Caldo al Centro-Sud resiste l' afa | Messina e Reggio bollino arancione

L’estate italiana si conferma come un’altalena di temperature e climi contrastanti, tra piogge improvvise al Nord e un’afa persistente al Centro-Sud. Mentre le regioni del Nord affrontano temporali e cali di temperatura, il cuore del paese si surriscalda sotto il sole africano, con 15 città in bollino rosso. Un weekend che promette di essere tutto tranne che monotono: prepariamoci a vivere questa doppia faccia dell’estate!

Il primo weekend di luglio si apre con l’Italia divisa in due: al Nord sono in arrivo piogge improvvise e intense con forti raffiche di vento e un crollo delle temperature. La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi un’allerta gialla per temporali in Emilia Romagna, Lombardia e Marche. Al Centro-Sud resiste invece l’afa di matrice africana: oggi ci sono 15 città da bollino rosso:. 🔗 Leggi su Feedpress.me