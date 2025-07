Trovato morto dal collega sul luogo di lavoro a 66 anni

Tragedia a Lucca: un uomo di 66 anni viene trovato senza vita nel suo luogo di lavoro, presumibilmente colpito da un malore improvviso. La scena sconvolge colleghi e colleghi, mentre le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come possa essere accaduto. La vicenda ci invita a riflettere sull'importanza della salute sul lavoro e sulla prevenzione.

LUCCA – È stato trovato morto sul luogo di lavoro, con tutta probabilità per un malore che, però, non sarebbe legato al caldo. È di un uomo di 66 anni il corpo trovato senza vita nel maglificio Fabrizio Del Carlo in via di Tiglio a Lucca. Sul posto, oltre al personale dell’automedica di Lucca, inviato dalla centrale unica del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso che sarebbe avvenuto qualche ora prima, gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e la polizia. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it