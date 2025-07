Tajani insiste con le 12 tribù nella bandiera Ue | Si può anche dire il contrario per esempio che Gesù morì di freddo

Antonio Tajani ribadisce con convinzione il significato delle dodici stelle sulla bandiera UE, collegandole alle tribù di Israele e alla Madonna. La sua posizione sottolinea l'importanza di riconoscere le radici simboliche dell’Europa, anche se alcuni interpretano diversamente. La discussione sui simboli europei continua a suscitare dibattiti appassionati, dimostrando come la storia e la fede siano intrecciate nel cuore del continente.

“Io ho detto quella che è la verità perché l’autore del bozzetto non ha mai negato che le dodici stelle erano le stelle che cingono la testa della Madonna e che sono le dodici tribù di Israele. Che poi altri la vogliano interpretare in un’altra maniera, ma è non vedo perché negarlo è come negare che ci sono le chiese”. Lo ha detto alcuni giorni fa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea annuale di Assarmatori. Parlando con i cronisti, il vicepremier è tornato sul suo post relativo alle origini della bandiera Ue. Post che ha sollevato critiche e commenti ironici, compresa una segnalazione su X di affermazione non vera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it