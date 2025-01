Ilrestodelcarlino.it - Nella mente del mostro. Argentieri è ’Manson’

La compagnia ravennate Fanny & Alexander, tra le più importanti realtà teatrali italiane riconosciute e affermate anche all’estero, dopo i cinque premi ricevuti lo scorso dicembre per l’edizione 2024 del Premio Ubu con Trilogia della città di K., presenta due recenti lavori: Manson in scena al Teatro delle Moline da oggi a domenica e MaternitàSala Thierry Salmon dell’Arena del Sole da venerdì a domenica, entrambi diretti da Luigi Noah De Angelis. ‘Manson’ vede in scena Andreanei panni del noto assassino statunitense, ritenuto il responsabile dell’eccidio di Cielo Drive, in cui furono ammazzati l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Pola?ski, e quattro suoi amici, e quello ai danni del dirigente d’azienda Leno LaBianca e di sua moglie.indossa i panni dell’accusato e, a partire dalle testimonianze video e audio, le numerose interviste che Charles Manson rilasciò, incarna una sorta di ritratto mimetico del suo personaggio facendoci ripercorrere, tramite l’iperbole delle risposte, i meandri dellalabirintica, istrionica, scivolosa e manipolatoria del criminale.