Tvplay.it - Napoli gelato, l’annuncio in diretta frena Conte: salta l’affare per gennaio

Leggi su Tvplay.it

Giorni impegnati e difficili per ila causa dell’addio anticipato del georgiano Kvaratskhelia: sostituirlo non sarà facile. Inche non fa ben sperare per una delle possibili alternative.Le lancette che scorrono sull’orologio avvicinano ilai saluti a Kvickha Kvaratskhelia. Un rapporto professionale di estremo successo, coronato dalla vittoria dello scudetto all’ultima stagione di Luciano Spalletti sulla panchina dei partenopei. Poi si è consumato un lento addio fra un rinnovo mai arrivato e il corteggiamento serrato del PSG, il quale è riuscito a convincere sia ilche il giocatore.inper(LaPresse) – tvplay Niente più Diego Armando Maradona, sarà il Parc des Princes la casa della stella georgiana a partire dai prossimi giorni.