Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi 2-6, 4-6, 6-3, 4-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro pareggia i conti con la Dea bendata ed esce in 4 set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lae il profittevole torneo di Francesco, un saluto sportivo e un ringraziamento agli amici di OA Sport. A domani per l’italian-day, con ben 6 azzurri impegnati tra singolare maschile e femminile!05:57 E allora, se era stato molto fortunatoad essere ripescato e ad approfittare del ritiro di Dimitrov entrando nei primi 100, oggi è girato tutto. Lo ritroveremo nelle prossime settimane, lui che non difende punti fino a marzo e che potrà anche avvicinarsi ai 50 nella stagione su terra. C’è da ben sperare!05:53 Dunque, ricapitoliamo il tutto:DOMINIO– Primi due set dominati dal francese, che annulla la prima palla break della partita in avvio e prende subito margine non rischiando praticamente nulla in battuta nelle prime due frazioni, che chiude in un’ora di gioco.