Iodonna.it - L'Ansa compie 80 anni e ci ricorda quanto è importante essere informati e vedere ciò che accade nel mondo, magari per migliorarlo. Oggi la mostra “80 anni di storia, 80 anni di ANSA” celebra questa avventura fino al 9 febbraio al Maxxi di Roma

L’80. Tanti auguri.Più piccola e più giovane dei giganti, Associated Press, Agence France-Presse e Reuters, è l’agenzia di stampa italiana. Il World Press Photo inX Da sempre chi la frequenta ci aggiunge una i e la chiama ansia. In realtà è un gigante dell’informazione fatto di donne e uomini che lavorano per farci sapere velocemente e sempre ciò che avviene in questo pazzo