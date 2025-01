Calciomercato.it - Juventus, via libera alla cessione di Vlahovic: prezzo deciso

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante serbo può lasciare i bianconeri già quest’interno: il club non chiude e ilè già stato stabilitoFuori anche contro l’Atalanta. Era un semplice affaticamento muscolare, ma Dusannon vede il campo ormai da due settimane. L’ultima partita risale al 3 gennaio, Supercoppa contro il Milan: poco più di un’ora senza incidere particolarmente., viadi(LaPresse) – Calciomercato.itPoi lo stop al rientro in Italia, l’assenza nel derby ed ora quella contro la formazione di Gasperini. Il tutto mentre impazzano le voci sul suo futuro.lontano dla prossima estate è una ipotesi altamente probabile, che l’addio possa essere anticipato già a gennaio non può essere escluso.Giuntoli èricerca di un attaccante, con Kolo Muani in cimalista dei candidati.