Il Cesena 2005 si arrende a Lugo

Gli infortuni continuano a pesare sul cammino dellaBasketche sabato scorso nel campionato di Divisione Regionale 1 si è arresa sul campo di64-58 (15-14; 32-28; 51-36). La squadra di coach Marco Vandelli era riuscita a restare a strettissimo contatto dei padroni di casa (ora terzi in classifica) fino a metà gara, dopo di che nel terzo quarto è arrivato lo strappo decisivo firmato dall’esperto Sangiorgi. Iti non si sono comunque arresi, riuscendo a recuperare gran parte del divario nei dieci minuti finali, senza però riuscire nell’aggancio., che all’andata aveva dovuto fare i conti con una sconfitta maturata dopo i tempi supplementari per merito di un’ottima, evidentemente era intenzionato a rifarsi dello scivolone e per farlo ha affrontato il match ingabbiando Emanuele Montaguti, uno degli uomini di punta dei biancazzurri, in una difesa particolarmente aggressiva.