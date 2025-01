Quotidiano.net - Il boom dei prodotti Mdd. Fatturato in costante aumento: "Più ricerca e sostenibilità per continuare a crescere"

Leggi su Quotidiano.net

Un prodotto venduto su tre è a Marca del Distributore: il trend di crescita della ventunesima edizione di Marca si pone in continuità con quello deia marchio del distributore (mdd), che rappresentano oggi quasi il 32% di quelli acquistati dagli italiani, generando così, nel 2024, undi 26 miliardi di euro, indel +2,4% sul 2023 e del +35,4% rispetto al 2019. IMdd si confermano inoltre un’alternativa conveniente per i consumatori: dal 2020 ad oggi hanno consentito un risparmio complessivo di 20 miliardi di euro, pari a circa 150 euro all’anno per famiglia, garantendo al contempo elevati standard di qualità e sicurezza alimentare grazie a rigorosi controlli. Secondo il rapporto "Il ruolo guida della Distribuzione Moderna e della Marca del Distributore per la transizione sostenibile della filiera agroalimentare" a cura di Teha (The European House - Ambrosetti), presentato durante l’incontro di apertura di Marca by BolognaFiere 2025, l’Italia sta progressivamente riducendo la distanza con la media europea, che oggi è pari al 35,8% diMdd sul totale e indello 0,5% nell’ultimo anno.