Il Bisonte Firenze, un’altra sfida in salita nell’infrasettimanale con Milano

– Il, partita difficile per l’infrasettimanale di serie A1. Arriva al PalaWanny la Numia Vero Volleyper la diciottesima giornata della serie A1 Tigotà: si tratta della prima di due partite ravvicinate contro avversarie teoricamente fuori portata (la seconda domenica a Novara), ma per le bisontine sarà importante soprattutto ritrovare quella fiducia e quella sicurezza un po’ svanite negli ultimi due ko contro Chieri e Pinerolo, per poi approcciare con la mentalità giusta il successivo ciclo di partite decisive per la salvezza. La Numia si presenterà a Palazzo Wanny forte del quarto posto in classifica e di un roster in cui spiccano quattro campionesse olimpiche come Egonu, Sylla, Danesi e Orro, ma Il, con capitan Leonardi ancora in dubbio dopo il forfait con Pinerolo, l’ha già messa in difficoltà all’andata (ko per 3-2 in volata), e proverà a ripetersi davanti al suo pubblico e ai Bandierai degli Uffizi, sbandieratori ufficiali della città diche accoglieranno le squadre in campo e si esibiranno fra un set e l’altro celebrando le tradizioni fiorentine.