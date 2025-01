Metropolitanmagazine.it - I remake in arrivo nel 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel mondo del cinema la parolaincute spesso timore a causa delle grandi speranze dell’audience che si appresta a prenderne visione. Non sempre peròè sinonimo di delusione, infatti, può capitare che nuove opere portino nuove prospettive e nuovi luci su tematiche già affrontate. Ilsi distinguerà proprio per il numero di progetti di questo tipo che saranno pronti a sorprendere il pubblico.: l’anno dei grandie live-actionAlcuni tra i più leggendari film della Walt Disney Pictures saranno messi nuovamente sotto il microscopio in questo nuovo anno. Tra i più attesi, infatti, troviamo idi iconici prodotti come Le Cronache di Narnia, Lilo & Stitch e Biancaneve e i sette nani. La storia dei fratelli Pevensie sarà rielaborata dall’estro creativo di Greta Gerwig.