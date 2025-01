Amica.it - I patch di silicone possono davvero rimpiazzare il Botox?

“Non togliermi neppure una ruga, le ho pagate tutte care”, così diceva Anna Magnani ai truccatori. Oggi però il mondo sembra pensarla diversamente dalla grande attrice, tanto che si cerca di prevenirle o farle sparire con metodi diversi, dalla tossina botulinica ai filler, fino aiinantirughe. Dopo un inizio in sordina, ies hanno conquistato un posto di rilievo tra i prodotti di skincare più chiacchierati. La promessa? Quella di ridurre visibilmente le rughe e le linee sottili migliorando l’elasticità della pelle per prevenire la formazione di nuove pieghe. E su TikTok l’entusiasmo per questi dispositivi è alle stelle, tanto che molte creator sostengono di averli sostituiti al