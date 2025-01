Lanazione.it - Firenze, il 25 gennaio parte la nuova linea della tramvia: la Vacs entra in funzione

, 152025 – Entrerà in servizio sabato 25la. La Variante Alternativa Centro Storico, la cosiddetta, in queste ultime settimane ha visto un pre-esercizio con una serie di prove sui binari. Il 25il trasporto dei viaggiatori. Dopo anni di cantieri dunque si. PRESSPHOTO: test sul tratto Fortezza-San Marco. Tecnici,. Foto Marco Mori/New Press Photo Laallaccerà ladai viali di circonvallazione a San Marco. In questi giorni i mezzi sono circolati a pieno regime sui binari. Dopo l’okcommissione del Ministero dei Trasporti e il passaggio tecnico in Regione, laadesso puòre in servizio. Con l’ta insi apre una stagionedi lavori nella zona sudcittà per la realizzazioneLibertà-Bagno a Ripoli.