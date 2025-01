Liberoquotidiano.it - Ecatombe a Los Angeles, l'inquietante ipotesi sui "botti di Capodanno"

Ci sono ancora tre incendi attivi a Losalimentati dalla ripresa di forti folate di vento: quello di Palisades, il più grave, che finora ha bruciato più di 23.000 acri e al momento risulta ridotto solo del 13%; quello di Eaton, 14.000 acri, contenuto al 27%; e l'incendio di Hurst, 799 acri, quasi del tutto spento. In totale è andata in fumo un'area di 160 chilometri quadrati, perfino più grande di quella occupata dalla città di San Francisco, e secondo i vigili del fuoco niente lascia presagire che quello di Palisades e quello di Eaton possono essere spenti in fretta. Sul primo peraltro nuove foto satellitari fornite dal Washington Post dimostrano come sia altamente probabile che all'origine vi siano stati i fuochi d'artificio fatti scoppiare la notte di. Poco dopo la mezzanotte, infatti, i vigili del fuoco erano stati chiamati dai residenti di Pacific Palisades per un piccolo incendio boschivo nella zona di Lachman Lane domato poi in poche ore.